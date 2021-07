Figueres va obrir ahir al vespre les jornades del Mobile Week Catalunya 2021. La ciutat és una de les 18 seus d’aquest esdeveniment impulsat pel Mobile Word Capital Barcelona per tal d’apropar la tecnologia a la ciutadania. El govern de la ciutat espera que suposi una oportunitat de creixement per al sector de les TIC i que ajudi a promoure i potenciar les empreses tecnològiques.

L’alcaldessa de Figueres considera que es important descentralitzar esdeveniments com aquests que «són tan importants a nivell mundial» i una «oportunitat per Figueres que a banda, servirà per fer trobades amb empresaris i per generar sinergies amb el teixit economic i empresarial de la ciutat».

Des de la regiodira de Noves Tecnologies esperen que sigui un altaveu per al talent local i que visualitzin el paper de la dona en el món de les noves tecnologies, que «tot i estar prou infrarepresentades, també hi ha dones innovadores i que tenen molt per ensenyar-nos».

El programa ofereix un ampli ventall de propostes on tenen cabuda perfils més professionals fins a tota mena d’amants del lleure i de l’oci i també donant espai a totes les edats, perquè des dels joves i fins a la gent gran poden trobar en la tecnologia eines i utilitats per a les seves n ecessitats quotidianes, remarcava l’alcaldessa durant la presentació de les jornades.

La inauguració es va celebrar ahir al vespre. Després de la presentació per part dels representants es va oferir una conferència i un espectacle de sala immersiva a l’Auditori a càrrec de Depalol. L’espectacle innovador va cobrir tota la sala interior.

Mobile Week apropa la tecnologia a la societat i genera un espai de reflexió sobre l’impacte de la tecnologia a la vida quotidiana. Té lloc a 18 seus de Catalunya.

Entre els actes destacats, el professor de Tecnologia Fede Luque fa dues conferències el dia 9, una a les 10 i l’altra a les 12, enfocades a la tecnologia i la gent gran. Per altra banda, representants de l’Associació Empord@Tics fan una xerrada, el dia 9, a les 4, sobre Bitcoin, Blockchain i monedes digitals. Una hora més tard, a les 5, Eric Rodríguez, creador de continguts en diverses plataformes digitals, presenta la conferència Les veritats i els mites de treballar com a Youtuber. Entre altres propostes el perit judicial informàtic forense Bruno Pérez presenta la ponència Pimes en risc. Un ciberatac no te’l pots permetre, el dia 10, i aquest és el seu plantejament: «Una visió crua i real de la situació actual que està vivint el teixit empresarial. Com ens ataquen? Per què jo? Com em puc protegir? Una conferència que pretén transformar els punt més feble de la ciberseguretat d’una empresa, els usuaris, en actius valuosíssims del sistema de ciberseguretat».