L'Alt Empordà ha registrat més casos, ingressos i defuncions per covid-19 que la mitjana catalana al llarg del 2021. Ho recull un estudi dut a terme per l'observatori INDIKA, el Pol de Salut i Social de l'Alt Empordà. L'anàlisi se centra en dades dels cinc primers mesos d'any (de gener a finals de maig). En aquest període, incloent-hi les fases de brot i estabilització del coronavirus, l'estudi recull que la taxa de positius, d'ingressos i defuncions per coronavirus és "significativament major" a l'Alt Empordà que la de la mitjana catalana. Per exemple, a la comarca hi ha hagut 395,5 ingressos per cada 100.000 habitants. En el cas de Catalunya, aquesta xifra se situa en 336,79. I en el conjunt de la demarcació, en 309,25.

L'estudi sobre la incidència del coronavirus a la comarca analitza les dades dels cinc primers mesos del 2021. És a dir, d'ençà que va començar la campanya de vacunació. L'ha dut a terme INDIKA, el Pol de Salut i Social de l'Alt Empordà, que té la seu a la Fundació Salut Empordà (FSE).

D'entrada, l'anàlisi es focalitza en el primer trimestre del 2021 (quan va tenir lloc la darrera onada d'infecció abans de la cinquena, en què Catalunya està immersa actualment). Aquí, la taxa de casos detectats a l'Alt Empordà és menor que la mitjana catalana (2.210,29 casos per cada 100.000 habitants davant 2.339,53). Però tant la d'ingressos com la de defuncions (285,13 i 70,04) són superiors a la mitjana del país (235,5 i 50,9) i, també, a la del conjunt de la demarcació (209,7 i 54,03).

Si en comptes d'agafar el primer trimestre d'any s'analitza tot el període, però, aquí totes les taxes són superiors a la mitjana catalana. De fet, l'estudi recull que són "significativament majors" a la de la resta del país.

Per posar-hi xifres, entre gener i maig l'Alt Empordà va registrar una taxa de 3.357,18 positius per cada 100.000 habitants; una de 395,5 ingressos, i una de 82,78 defuncions. En el cas de Catalunya, aquestes taxes se situen, respectivament, en 3.242,5 infectats, 336,79 ingressos i 61,2 defuncions per coronavirus.

"I si es compara l'Alt Empordà amb la demarcació de Girona, tot i presentar valors més elevats, la taxa d'ingressos és l'única que és significativament més alta", recull l'estudi d'INDIKA. En aquest cas, a la demarcació entre gener i maig, la taxa d'ingressos es va situar en 309,25.

L'estudi també concreta que, si només s'analitzen les dades dels dos darrers mesos (abril i maig), en què la pandèmia va entrar en fase d'estabilització i, fins i tot, de lent descens, a l'Alt Empordà "es va controlar el brot". Però tot i això, hi continuava havent "una situació residual d'infeccions superior a la del període de confinament del 2020".

De les més baixes

A l'hora d'analitzar les dades, INDIKA també subratlla que s'ha de tenir en compte que, a mitjans juny, la cobertura vacunal a l'Alt Empordà era "de les més baixes de Catalunya". Entre d'altres, pel gran volum de segones residències o l'alt índex d'immigració que hi ha a la comarca.

Així, recull l'estudi, un 39,2 % de la població altempordanesa tenia una dosi i un 22,5% la pauta completa. Mentre que a Catalunya, aquests percentatges se situaven en el 53,9% i el 33,1% respectivament. "A més, s'ha de valorar que, a inici d'any, hi va haver un brot just després de les vacances de Nadal i abans que la cobertura vacunal fos considerable a tot Catalunya", conclou l'estudi.