Arrels del Vi torna a viure aquest cap de setmana a Sant Martí d’Empúries. La fira vitivinícola va encetar ahir la seva 13a edició, que s’allargarà fins avui i que compta amb la participació de 26 cellers de la DO Empordà. Els organitzadors van assegurar que han treballat per mantenir totes les mesures de seguretat sense perdre l’essència de l’esdeveniment i mantenint l’esperit de la fira. En aquest sentit, Arrels del Vi compta amb tastos oberts en copa Riedel per a les més de cent referències de vi de la DO Empordà i el tracte presencial amb els propietaris i enòlegs dels cellers.

La fira segueix els protocols Covid, i es divideix en dues sessions independents i amb aforament limitat. Una primera sessió es va celebrar ahir amb dos torns, i la d’avui compta amb dos horaris més: de 2/4 de 12 a 2/4 de 4 i de 2/4 de 6 a 2/4 de 10.