Un home de 71 anys d’edat i de nacionalitat espanyola va morir ahir al migdia mentre es banyava a la platja de Santa Margarida de la localitat de Roses.

L’avís al telèfon d’emergències 112 es va rebre a les 13.04 hores, informant que havien tret de l’aigua un home i que es trobava inconscient a la sorra. Immediatament va arribar al lloc dels fets el servei de socorrisme, que va iniciar les tasques de reanimació fins l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A la zona s’hi van desplaçar dues unitats terrestres i un helicòpter del SEM per a continuar amb les maniobres de reanimació, tot i que finalment van resultar infructuoses i no van poder fer res per a salvar-li la vida. També es van desplaçar a la platja de Santa Margarida efectius de la Policia Local i de la Guardia Civil, encarregats de les diligències. En el moment en què van ocórrer els fets, la platja disposava de servei de vigilància i la bandera que hi onejava era la verda.

Es tracta de la cinquena víctima mortal ofegada a les platges catalanes des que va començar la campanya el 15 de juny. De fet, al juny la platja de Santa Margarida de Roses ja va ser escenari d’una actuació d’emergència, quan els Bombers van rescatar dues persones que estaven a punt d’ofegar-se.