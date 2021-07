Empuriabrava torna a estar de festa. Després d’un any complicat, els actes de la festa del Carme tornen a celebrar-se i la Verge protagonitzarà la tradicional processó marinera. El tret de sortida dels actes, que tindran lloc del 15 al 18 de juliol, serà la cantada d’havaneres a càrrec del grup Peix Fregit. L’escenari no podria ser cap altre més que el passeig marítim davant del mar.

Però la gran protagonista serà la Verge del Carme, que sortirà en processó pels canals. Serà el divendres 16 de juliol, a les 7 de la tarda, amb sortida des de la bocana. L’animació als carrers centrarà també alguna de les activitats programades des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Segons el programa que s’ha confeccionat, Les xarangues Los Labradores i La Dinamo animaran altra vegada els carrers, durant els dies de festa i el plat fort del cap de setmana arribarà amb el concert del grup Buhos, al Passeig Marítim. El grup de Calafell, amb èxits tan sonats com «Volcans» o «Mil Batlle», aterra amb la seva gira de «Teràpia Col·lectiva» a la platja d’Empuriabrava, segons ha informat l’Ajuntament.

Pel que fa a l’animació infantil, s’ha programat un espectacle amb Lali Be Good. La platja d’Empuriabrava serà l’escenari pels espectacles «I Want You Back» tribut a Michael Jackson i el concert amb l’Orquestra Nueva Alaska.

Segons ha anunciat l’Ajuntament, «els concerts i espectacles requeriran reserva d’entrada a través de www.castello.cat o a les oficines de turisme del municipi. En el supòsit que algú vulgui accedir a un d’aquests espectacles i no tingui entrada podrà inscriure’s in situ deixant constància del seu nom i cognom». Una altra norma és que serà absolutament obligatori l’ús de mascareta en totes les activitats.