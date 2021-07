Un incendi declarat a l'estació de tren de Figueres va cremar el diumenge uns 300 m2 de canyes. Els bombers van rebre l'avís a les 13:32 hores i van enviar fins a 11 dotacions per apagar el foc. També van activar un helicòpter bombarder per ajudar en les tasques d'extinció.

Cap a dos quarts de tres van aconseguir encerclar el foc, i dues hores més tard van donar l'incendi per apagat. Amb tot, a les 17 hores van rebre un avís alertant que la zona encara fumejava, i van tornar-hi per acabar de remullar-la.

La zona cremada està molt a prop de les vies, a l'altura de l'estació, on hi ha una extensió de terreny on hi ha canyes i arbres.