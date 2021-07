El personal del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà porta temps patint els danys i el robatori dels elements que protegeixen les dunes i les zones de cria d’algunes aus a les platges dins el parc. Un cop més, aquest estiu s’estan trobant amb destrosses que no només suposen molta més feina, sinó que malmeten els nius de les aus que hi crien.

La platja de Can Comes, la de Sant Pere Pescador a partir del Riuet o la Cagarra són tres dels punts on s’estan trobant amb aquesta situació d’actes vandàlics i incívics per part de desconeguts.

El director del Parc Natural dels Aiguamolls, Sergi Romero, ha explicat que les tanques es col·loquen principalment per dos motius. Per una banda, algunes se situen a les dunes. Des de fa anys, «un projecte en el qual ens hem posat de valent és el de protegir el sistema dunar», indica Romero, que explica que amb el canvi climàtic «és fonamental» preservar les dunes perquè «no només ens van bé perquè ens protegeixen de les tempestes tan violentes que hi ha, sinó que també és un hàbitat».

A les dunes hi ha tanques i fins i tot una sèrie de trampes perquè la sorra es vagi acumulant i la duna es vagi regenerant. Amb el vent mateix es va acumulant i va creixent la vegetació, explica el director del Parc Natural.

Es tracta d’un projecte en el qual es treballa des de fa anys. «És important que no es trepitgi, que no hi passin gossos, perquè és fràgil, la sorra es mou fàcilment i provoques erosió, provoques una destrossa», adverteix. Són part de les tanques que solen patir danys, destrosses i robatoris. Les altres delimiten àrees on crien aus. Un ornitòleg del parc es dedica a fer un control dels nius i fer-ne un seguiment.

Les dunes són hàbitats, però aquí i a fora hi crien ocells com el corriol camanegra, que utilitza l’hàbitat per fer niu la primavera-estiu. Romero explica que al juliol «encara trobem individus que fan niu». «Quan estan fora de la zona balisada es crea un tancat de protecció perquè la gent no hi passi. Es tracta d’estaques, cinta i una senyalització. Però, una vegada més, els roben els pals i els tiren a terra les senyals informatives que indiquen als usuaris la importància de no accedir a l’espai.

Un «esforç constant»

El director del Parc Natural constata que això suposa un esforç constant per reposar el que s’ha danyat. Alhora, afecta les dunes i els hàbitats d’aquestes aus, fent malbé els nius. Una altra afectació als nius és la presència de gossos, que la normativa no permet en aquestes platges.

D’altra banda, el darrer robatori es va produir a la platja de Can Comes. Des del parc se’n fa difusió a través de les xarxes socials. «Després de la dedicació conjunta dels companys de manteniment i d’aquells que són a les platges explicant i sensibilitzant el per què de les tanques i senyalització, no hi duren ni dos dies: moltes de les tanques de pals de color verd i corda que senyalitzaven els nius de corriol camanegre han estat robats», lamenten des del Parc Natural.