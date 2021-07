La Direcció General dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya ha activat, per aquest dimarts, el nivell 3 del Pla Alfa en 60 municipis de vuit comarques. Es tracta de 20 municipis de l'Alt Empordà, 9 de l'Anoia, 7 de l'Alt Penedès, 7 del Vallès Occidental, 6 del Bages, 6 del Baix Llobregat, 3 del Baix Penedès i 2 municipis de l'Alt Camp. Alhora, els Agents Rurals tancaran els accessos a quatre massissos catalans, concretament al Parc Natural del Cap de Creus, Montserrat, Montmell-Marmellar i l'Albera. També es reforçarà la vigilància a la Catalunya Central i la Noguera, zones on les darreres hores hi han caigut més llamps.

L'activació del nivell 3 del Pla Alfa implica la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi forestal. En aquest sentit s'han suspès 96 autoritzacions que havien estat concedides per aquest dilluns, i 216 activitats per demà dimarts. Des del cos dels Agents Rurals també han enviat 869 missatges a maquinistes que estan treballant en la campanya de la sega per reforçar les mesures de prevenció i la recomanació d'aturar els treballs en els períodes de màxima insolació.Activació del pla INFOCATAquest matí s'ha reunit el comitè tècnic del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), que ha decidit activar en fase d'Alerta el Pla INFOCAT davant l'elevat risc d'incendis que es preveu fins dimecres.Davant aquesta situació, Protecció Civil també ha fet una crida a la ciutadania per evitar situacions de risc en l'entorn forestal.