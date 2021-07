Els Mossos d'Esquadra han detingut a Castelló d'Empúries un conductor que va cometre un rosari d'infraccions. L'home, de 48 anys, conduïa begut tot i tenir el permís suspès fins al 2029. I per si no n'hi hagués prou, el cotxe en què anava no disposava d'assegurança ni tampoc tenia la ITV en vigor. Els Mossos van arrestar l'infractor després que ell mateix s'accidentés mentre circulava ebri per la C-260. L'home, que ja té antecedents, va sortir de la calçada i va xocar contra la tanca del voral. Quan els agents van arribar al lloc, estava del tot desorientat –sobretot perquè anava borratxo- i tot i que el cotxe li havia quedat destrossat, volia tornar a agafar-lo. Va donar una taxa de 0,79 mg/l al test d'alcoholèmia.

Segons informen els Mossos, la detenció va tenir lloc aquest dissabte passat. Cap a les onze de la nit, els agents de Trànsit van rebre l'avís que un cotxe havia tingut un accident a l'altura del quilòmetre 38,8 de la C-260, dins el terme municipal de Castelló d'Empúries.

Quan la patrulla va arribar a lloc, van veure com el conductor havia sortit de la carretera i havia topat contra la tanca de protecció del voral. El cotxe havia quedat inservible. L'home va sortir il·lès de l'accident, però els agents de seguida van adonar-se que presentava símptomes evidents d'anar begut.

Concretament, el conductor estava desorientat, no sabia ni d'on venia ni on anava i, a més, volia tornar a agafar el cotxe. Els Mossos, després d'enretirar el vehicle fins a un lloc segur per evitar que obstaculitzés el trànsit, li van fer la prova d'alcoholèmia i el resultat va ser taxatiu. L'infractor va marcar una taxa de 0,79 mg d'alcohol per litre d'aire expirat (és a dir, per sobre del límit penal).

Quan els agents van comprovar la documentació del conductor, un bolivià de 48 anys amb domicili desconegut, van veure com tenia dues suspensions judicials vigents del permís dictades per un jutjat de Figueres. En concret, no pot tornar a agafar un cotxe fins al 2029.

A més, els Mossos també van veure com el cotxe no tenia ni assegurança ni tampoc la ITV en vigor. Per aquest motiu, els agents van detenir l'infractor per tres delictes. Un contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol amb resultat d'accident, i dos més per agafar un vehicle amb el permís suspès temporalment per resolució judicial.

El detingut, a qui li consten antecedents per fets similars, va passar el dia 11 de juliol davant el jutjat en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.