L’alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, respondran el proper dijous 15 de juliol, les consultes de la ciutadania sobre la implantació de les noves mesures d’accés de vehicles per a la protecció del Parc Natural del Cap de Creus. La sessió es farà online a les vuit el vespre a través del perfil Facebook de l’Ajuntament, tot i que es poden enviar les consultes a través del correu participaciociutadana@roses.cat.

Entre el 15 de juliol i el 31 d’agost entren en vigor les noves mesures de limitació d’accés a vehicles de quatre rodes o superiors al Parc Natural del Cap de Creus, en horari de 10.30 a 16.30 h. Per contestar les consultes entorn a l’aplicació de les mateixes, Joan Plana i Francesc Giner oferiran una sessió en streaming per donar resposta a tots els possibles dubtes, així com una valoració inicial del primer dia d’implantació.

Donen l’opció de fer les preguntes en directe o prèviament des del correu.

La mesura s’implanta per primera vegada però està previst que a llarg termini s’acabi de concretar les mesures definitives. S’espera a llarg termini tenir un sistema intel·ligent de control d’aforament al parc.