La Direcció General dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya ha activat, per aquest dimarts, el nivell 3 del Pla Alfa en 60 municipis de vuit comarques. Es tracta de 20 municipis de l’Alt Empordà, 9 de l’Anoia, 7 de l’Alt Penedès, 7 del Vallès Occidental, 6 del Bages, 6 del Baix Llobregat, 3 del Baix Penedès i 2 municipis de l’Alt Camp. Alhora, els Agents Rurals tancaran els accessos a quatre massissos catalans, concretament al Parc Natural del Cap de Creus, l’Albera, Montserrat, i Montmell-Marmellar. També es reforçarà la vigilància a la Catalunya Central i la Noguera, zones on les darreres hores hi han caigut més llamps.

L’activació del nivell 3 del Pla Alfa implica la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi forestal. En aquest sentit s’han suspès 96 autoritzacions que havien estat concedides per aquest dilluns, i 216 activitats per demà dimarts. Des del cos dels Agents Rurals també han enviat 869 missatges a maquinistes que estan treballant en la campanya de la sega per reforçar les mesures de prevenció.