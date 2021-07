El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Vilafant ha recollit 702 firmes per evitar que la Conselleria d'Educació suprimeixi una línia de P3 a l'escola Les Mèlies i d'aquesta manera provoqui una sobrecàrrega en la ràtio d'alumnes tant en aquest centre com en l'escola Sol i Vent.

El diputat autonòmic de Cs, Joan Garcia, i el regidor de Cs a Vilafant, Serafín Pérez, faran l'entrega de les firmes al Serveis Territorials d'Educació perquè reconsideri el tancament d'aquesta línia.

"Eliminar aquesta línia de P3 suposa incrementar la ràtio en la línia que quedi al col·legi Les Mèlies i la línia que hi ha a l'escola Sol i Vent i això, a més, va en contra de les polítiques que el mateix conseller va anunciar la setmana passada", ha insistit Garcia.

És imprescindible que la conselleria faci marxa enrere perquè la supressió d'aquesta línia suposarà que molts nens de P3 hagin d'anar a centres de Figueres perquè a Vilafant podria no haver-hi places suficients per a tots, diu la formació. "No s'ha d'utilitzar la baixada de natalitat per fer supressions de línies quan es podria aprofitar per baixar la ràtio d'alumnes en cadascuna de les línies", ha afegit el diputat liberal.

Joan Garcia ha recordat que Ciutadans ha presentat una proposta de resolució parlamentaria "per debatre precisament aquesta qüestió" i evitar l'eliminació d'aquesta línia de P3. La proposta en qüestió serà debatuda a finals de juliol o, com a molt tard, a principis del mes de setembre. Garcia ha volgut recalcar com la intenció de suprimir aquesta línia de P3 va ser una acció "unilateral de la Conselleria i els serveis territorials d'Educació" que no compta amb el suport del municipi "doncs hem recollit 700 firmes i això és més d'un 10% de població", ha indicat.