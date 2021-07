El jutge ha enviat a presó un home de 29 anys per traficar en un pis ocupat de la Jonquera. Els fets es remunten al 17 de juny quan efectius de Seguretat Ciutadana dels Mossos van anar fins a un pis del carrer Nord per fer unes comprovacions ja que tenien indicis que dues persones havien ocupat un dels habitatges de l'edifici. Quan els van obrir la porta, un dels homes va córrer fins al balcó per llançar-se al buit, cridant que es volia matar. Els agents van reaccionar ràpidament, el van poder agafar per la samarreta i van evitar que caigués al buit. L'home va quedar penjat al balcó, es va agafar al cablejat de llum de la façana fins que va accedir al pis de sota, va aixecar la persiana de la finestra i va aconseguir fugir.

Mentre escapava, però, li va caure el mòbil, una gorra i una fotocòpia amb la seva documentació. L'altre home que estava al pis va aprofitar per fugir per la porta. A l'interior del pis, els agents hi van localitzar un punt de venda de drogues, amb diverses substàncies escapades per les habitacions, embolcalls de droga preparats per vendre i una bàscula de precisió. En col•laboració amb la Policia Local, van custodiar el pis fins l'endemà, quan s'hi va fer una entrada i registre. En l'actuació, s'hi va intervenir una bàscula de precisió, 728 grams de marihuana, 327 grams d'heroïna, 58 de cocaïna i 580 euros en metàl•lic. Segons les estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents, la droga estaria valorada en prop de 44.000 euros. Gairebé un mes després, el 12 de juliol, els mossos van aconseguir detenir l'home que va fugir pel balcó com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La investigació continua oberta i no es descarta una segona detenció.