Un conductor ha resultat ferit en bolcar amb el seu cotxe a Roses.

L'accident de trànsit s'ha produït cap a tres quarts d'onze del matí a la GI-614, la via que uneix la població amb Cadaqués.

El cotxe ha patit una sortida de via per causes que es desconeixen a l'altura del quilòmetre 1, segons Trànsit.

Accidente a la salida de Rosas dirección Cadaqués. Hay retenciones. Las asistencias ya están en el lugar. @DiarideGirona pic.twitter.com/PNeDa2ZSHE — Mikel Gasca (@mikelgasca) 14 de julio de 2021

El conductor ha patit ferides lleus i se l'ha evacuat a un centre sanitari.

El succés ha causat algunes retencions, en aquest punt de la sortida de la població costanera, mentre hi treballaven els efectius d'emergències (SEM, Bombers i Mossos d'Esquadra).