El 23 de febrer de l’any 2005 una explosió controlada acabava amb l’edifici mig construït de Fluvià Nàutic, a la desembocadura del riu Fluvià, a Sant Pere Pescador. Aquest sector continua portant polèmica. L’Ajuntament santperenc emetia un comunicat, dies enrere, on manifestava que «totes les obres d’adequació que ha portat a terme en aquestes últimes setmanes el propietari de Fluvià Nàutic ho han fet sense cap mena de llicència i la mateixa Generalitat ja ha decretat paralitzacions d’algunes d’elles i propostes de sancions, en especial pel que fa al domini públic». En relació amb el tall del camí municipal, el consistori de Sant Pere indicava que «hi ha una sentència del 2015, on es donava la raó a l’Ajuntament reconeixent que el vial és públic».

«Fa dos mesos, sense encomanar-se a ningú, van començar a remenar», manifesta l’alcalde de Sant Pere, Agustí Badosa, el qual va fer arribar als responsables del Fluvià Nàutic que «no hi pot fer res, ja que hi ha diferents competències».

Víctor Latorre, propietari dels terrenys de la desembocadura del Fluvià i concessionari dels usos que es puguin fer a la làmina d’aigua, no renuncia a desenvolupar una activitat en aquesta àrea. Explica que està preparant la tramitació d’un pla especial pel seu nou projecte d’habitatges turístics: una cinquantena d’habitacions, distribuïdes en mòduls d’uns quatre habitatges, del tipus bungalous, i envoltats d’espais de serveis com un supermercat, espais públics i zones de passeig. També preveu una zona d’amarradors, uns amarradors que, segons ell, ja estan construïts.

«Vostè es troba a Port Natura, una propietat que ha estat molt de temps físicament abandonada, però que és 100% privada a partir del gàlib de l’entrada i fins al límit del Parc Natural. El vial de terra que travessa Port Natura també és propietat privada. Al Parc Natural, està prohibit aparcar, hi ha una cadena que impedeix als vehicles accedir a dins i així està senyalitzat. Per això absolutament tots els vehicles que entren aquí aparquen a la propietat privada de Port Natura. L’espai no és a dins del Parc Natural, però si forma part de la Xarxa Natura 2000 on està regulat l’accés motoritzat amb l’objectiu de garantir la conservació d’aquests espais. En el cas de Port Natura, no només es tracta de la seva conservació i també requereix eliminar zones, aplanar, posar terra vegetal i sembrar l’herba autoritzada pel Parc Natural. Per això, es cobra per aparcar», deia Latorre a l’Ajuntament.