L'incendi de Llançà ha obligat de moment a desallotjar tres urbanitzacions (Beleser, Santa Isabel i Vall de Santa Creu) i el Monestir de Sant Pere de Rodes.

Per fer aquestes tasques, Mossos, Policies locals i Protecció Civil estan treballant sobre el terreny.

Concretament, Protecció Civil del Port de la Selva està desallotjant Monestir de Sant Pere de Rodes i la Serra de Rodes per l'incendi entre Llançà i Port de la Selva.

Per la seva banda els Bombers han demanat aquest migdia, cap a quarts de tres, evacuar la urbanització de Beleser de la mateixa població degut a la proximitat de les flames i la situació de forta tramuntana que empeny les flames. Els Mossos junt amb la Policia Local també han evacuat les de Santa Isabel i Vall de Santa Creu

Incendi entre Llançà i el port de la Selva.

Evaqüació del monestir del Sant Pere de Rodes i tota la Serra de Rodes

El foc està mobilitzant per terra i aire nombroses dotacions dels Bombers i Adf. La forta tramunta està empenyent les flames que per ara no tenen aturador.

A lloc a banda de Bombers i ADF, hi ha Policia Local de Llançà, Guàrdia Municipal de Port de la Selva, SEM i Protecció Civil.