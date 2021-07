La comunitat educativa de l’escola Carme Guasch de Figueres demana que es tanqui el debat sobre la ubicació de l’escola. Consideren que ja hi ha hagut prou ocasions després de més de 15 anys en barracons i que ja és hora de tenir una escola digna. Recorden que porten tot aquest temps en barracons a la ubicació que ara han qüestionat les direccions d’una desena de centres escolars.

Consideren que reobrir el debat podria suposar perdre l’oportunitat de nou i allargar en el temps la construcció del centre.

«Prou, fins aquí hem arribat, mereixen una escola digna i sense més demora, ja!», reclamen, i mostren el total rebuig a «l’estigmatització de què la construcció de l’escola serà un problema insalvable per a l’educació de la ciutat».

Famílies i treballadors deixen clar que «durant tots aquests anys, l’escola ha intentat oferir una educació significativa i de qualitat en unes condicions d’anormalitat, i podem dir, amb orgull, que n’estem més que satisfets».

Però estan il·lusionats en poder disposar d’un centre en condicions amb «unes aules dignes, d’un gimnàs o d’una sala només per guardar material». «El debat, ara, amb els termes que es planteja, està fora de lloc i és extemporani» conclouen

«Vam estar i hem estat oberts a escoltar propostes d’ubicació, i sembla que, seguint un criteri estrictament tècnic, l’únic lloc amb capacitat per construir-hi una escola és el mateix on ens ubiquem actualment», diu i afegeixen que «evidentment, després de tants anys al mateix lloc, ho veiem amb bons ulls, ja que l’escola està consolidada en el lloc on es troba i ningú, fins ara, hi havia parat esment» i creuen que no seria comprensible desplaçar-la a llarga distància del lloc actual.

Es va decidir adequar l’antiga presó però es va descartar per pressupost i per un tema de viabilitat. L’octubre de 2020 es va aprovar la modificació del planejament per construir-la a tocar d’on és ara. Es va presentar una única al·legació. El govern de Figueres avançarà els diners per agilitzar la construcció.