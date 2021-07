Un incendi forestal crema des de dos quarts de dues entre Llançà i Port de la Selva. Les flames avancen ràpidament empeses per la tramuntana. Actualment ja ha cremat 118,5 hectàrees de terreny i potencialment en podria cremar unes 2.000, la gran majoria del Parc Natural de Cap de Creus i de difícil accés pels Bombers.

Protecció Civil ha activat l’Alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT per l’incendi que crema descontroladament des del migdia.

Com a mesura preventiva s'han desallotjat -a dos quarts de quatre de la tarda- tres urbanitzacions: el Beleser, Santa Isabel i Vall de Santa Creu. No es descarten més desallotjament al llarg del dia. L’ajuntament ha posat a disposició de les persones desallotjades el pavelló de Llançà.

Aquest foc obliga a tallar la carretera GI-612 que uneix Llançà amb el Port de la Selva, i també d'altres com la GI-613 a Roses per anar cap a Port de la Selva.

Els Bombers han activat mitjans aeris i terrestres que lluiten contra aquest foc és intens. A la zona avui hi bufa la tramuntana amb ratxes de 40 km/h, cosa que dificulta l'extinció.

Aquesta zona on s'ha declarat el foc està entre el límit de Llançà amb Port de la Selva, segons apunten els Bombers, a la zona de la urbanització del Cau del Llop.

Es tracta d'una àrea segons els Bombers que pot ser complicada per l'extinció, ja que hi ha molta massa forestal, pendent i també cases.

De fet, cap a dos quarts de tres, s'ha començat a desallotjar la urbanització de Beleser i també el Monestir de Sant Pere de Rodes i la Serra. Cap a les dos quarts de quatre també s'ha informat que dues més han estat desallotjades : Santa Isabel i Vall de Santa Creu.

El perill de la tramuntana

L'incendi, a les cinc de la tarda, es troba descontrolat i avança amb intensitat per la tramuntana.

Els efectius que hi ha sobre el terreny - 40 dotacions terrestres i 14 mitjans aeris dels Bombers a més d'ADF- hauran de lluitar contra un dia amb tramuntana, altes temperatures i una orografia amb pendent que dificulta la seva extinció. El vent es preveu que no s'aturi i que de cara a la tarda segueix bufant de valent. Serà demà que anirà de baixa.

El flanc dret, segons els Bombers, s'ha obert a contravent i avançaria en direcció el coll del Perer, zona on els mitjans aeris estan fent descàrregues per evitar que el foc el sobrepassi i tingui accés a tota la serra.

🔴 ACTUALITZACIÓ (16/07, 18h)#IFLlançà afecta una superfície provisional de 93,5 hectàrees, la pràctica totalitat de terreny forestal

📍 Llançà: 60,5 ha

📍 El Port de la Selva: 33 ha



92,5 hectàrees són dins dels límits del Parc Natural del Cap de Creus #PNCapDeCreus @bomberscat pic.twitter.com/oNfQbCSNhN — Agents Rurals (@agentsruralscat) 16 de julio de 2021

El flanc esquerre propaga cap a la vall de Santa Creu on topogràficament ho té tot a favor per avançar. En aquest flanc esquerra es troba la urbanització el Beleser que s’ha demanat, preventivament, que s’evacuï. No es descarta que pugui haver més desallotjaments preventius. L’ajuntament ha posat a disposició de les persones desallotjades el pavelló de Llançà

Això també ha provocat la creació de focus secundaris. El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 212 trucades alertan de l'incendi.