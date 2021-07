El President de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha reunit aquesta tarda amb els comandaments dels Bombers al Centre de Comandament a Llançà.

Aragonès ha volgut donar suport a «tots els professionals que estan treballant en l’incendi». Ha destacat «la importància del treball de les properes hores» i ha fet una crida a «actuar amb la màxima precaució aquests dies de màxim risc».

Els Bombers continuen treballant en l’incendi declarat aquest migdia al voltant de 2/4 de dues. Es tracta d’un foc topogràfic que hauria començat al costat de la carretera entre Llançà i Port de la Selva.

Una setantena de dotacions terrestres, entre les quals hi ha 40 camions d’aigua, unitats del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) i de l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF), la unitat sanitaritzada del Grup Operatiu de Suport (GROS) amb el Centre de Comandament. Compten amb el suport de 15 mitjans aeris (7 helicòpters bombarders, 2 de comandament, 6 avions de vigilància i atac), i 2 hidroavions cedits pel Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico.

Es preveu que a partir de les 10 del vespre baixi la intensitat de la tramuntana. Els mitjans terrestres seguiran les tasques d'extinció, els aeris continuen treballant fins l'ocàs, a 2/4 de 10.

La prioritat dels Bombers és aturar el flanc dret, que avança lentament, abans que pugui sobrepassar el coll del Perer que, en aquests moments, és el punt més crític, ja que es per on el foc podria propagar per la serra. L’incendi tindria un potencial de 2.000 hectàrees.

El flanc esquerre crema a baixa intensitat i el cap avança en descendent i es troba a 200 metres de la vall de Santa Creu.

Segons les primeres estimacions dels Agents Rurals, l’incendi ha afectat una superfície provisional de 118,5 hectàrees, la majoria terreny forestal. D’aquestes, 72,5 ha són del terme municipal de Llançà i 46 ha del Port de la Selva. 117,5 ha (el 99%) són dins dels límits del Parc Natural del Cap de Creus.

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local han desallotjat les urbanitzacions de Beleser, Santa Isabel i la Vall de Santa Creu, aixó com el Monestir de Sant Pere de Rodes. L’Ajuntament de Llançà ha posat a disposició de les persones desallotjades el pavelló de Llançà.

A més, a causa de l’incendi s’han hagut de tallar quatre carreteres: la GI-612 a Port de la Selva en els dos sentits de la marxa, la GI-613 a Roses direcció Port de la Selva, la GIP-6041 a Vilajuïga en els dos sentits de la marxa i la GIV-6121 a Port de la Selva en els dos sentits de la marxa.

En el dispositiu de l’incendi també s’hi han desplaçat 16 patrulles dels Mossos d’Esquadra, 2 tècnics de Protecció Civil, efectius dels Agents Rurals, de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de la Policia Local, 5 ambulàncies de SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) amb caràcter preventiu, efectius de la Creu Roja i tècnics de l’Ajuntament de Llançà..

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’Alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT per l’incendi forestal.

El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 212 trucades de ciutadans que alertaven d’aquest incendi.