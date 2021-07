L'inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, creu que serà "difícil" trobar ADN a la burilla que, ara com ara, és la principal hipòtesi de l'incendi. Mur assenyala que estava "bastant consumida", però explica que es farà "tot el possible" per trobar qui la va llançar. El cap dels Agents Rurals ha assenyalat que "molt probablement" es va tirar des d'un vehicle, perquè es va trobar a tocar de l'asfalt.

Mur també ha afegit que, de fet només treballen amb aquesta hipòtesi perquè no s'ha trobat cap "font d'ignició diferent" i tenen clar el punt on es va originar l'incendi. En part, també pel vídeo que va gravar un testimoni. En aquest sentit, explica l'inspector, quan el foc comença la combustió és "poc intensa" i per això, s'ha pogut trobar la burilla.

L’incendi, que va començar ahir a la tarda prop de la carretera de entre Llançà i Port de la Selva, continua "molt inestable" i que, tot i que s'estigui perimetrant, no es pot donar res per segur.

A lloc continuen treballant més de 80 dotacions terrestres dels Bombers, amb més de 200 efectius, entre les quals n'hi ha de les unitats GRAF (Grup d'Actuacions Forestals), i dels EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal). Combinen les maniobres d'aigua, amb les mànegues, amb les maniobres amb eines manuals i la utilització del foc tècnic. Es compta amb el suport de maquinària pesant i dels mitjans aeris que, des de primera hora del matí, s'han anat incorporant escalonadament a les tasques d'extinció.

350 evacuats

Protecció Civil confirma que s'han evacuat preventivament les urbanitzacions de Beleser a Llançà i Erola, Barlovent, Mora II i Perebeua a Port de la Selva a causa de la proximitat de la zona de l'incendi. També es va evacuar el càmping Port de la Vall. Ja estaven evacuades les urbanitzacions de Vall de Santa Creu, Santa Isabel i el Monestir de Sant Pere de Rodes.

El Gremi d'hotels Empordà Turisme ha gestionat el reallotjament de les persones evacuades que ho han sol·licitat. Hi ha 110 persones evacuades allotjades al poliesportiu de Port de la Selva i 28 al centre cívic. A Llançà hi ha 7 persones al poliesportiu.

Pel que fa a les carreteres, el Servei Català de Trànsit informa que es mantenen els talls viaris a la GI-612 al Port de la Selva, a la GI-613 (des de Roses al Port), a la GIP-6041 a Vilajuïga i a la GIV-6121 al Port. Al punt de confluència de la GI-614 amb al GI-613 (coll de Perafita) es regula el pas i només es deixa passar vehicles d'emergència i veïns tan sols d'acord amb les instruccions de Bombers a la GI-613 del punt quilomètric 0 al 0.5, a la GI-612 del 2 al 6.5 cap a Port de la Selva, a la GIP-6041 cap a Vilajuïga, i a la GIP- 6121 del punt quilomètric 0 al 0.5 direcció Port de la Selva.

En el dispositiu de l'incendi també s'hi han desplaçat disset patrulles dels Mossos d'Esquadra, dos tècnics de Protecció Civil, efectius dels Agents Rurals, de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de la Policia Local, set ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) amb caràcter preventiu, efectius de la Creu Roja i tècnics de l'Ajuntament de Llançà i del Port de la Selva.

Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'Alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT per l'incendi forestal de Llançà.

Per una negligència, "indigna"

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que s'ha desplaçat fins al centre de comandament, ha fet una crida a la prudència. "Només des de l'autoprotecció podrem controlar els incendis", ha subratllat, recordant l'alt risc d'incendi forestal que continua vigent.

Elena també ha recordat que els primers indicis apunten a què una burilla llançada des d'un cotxe va ser origen de l'incendi. "Que haguem de viure tot això com a conseqüència d'una negligència, indigna", ha afirmat el conseller.