Roses limita l’accés al Parc Natural de Cap de Creus del 15 de juliol al 31 d’agost i Francesc Giner, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament rosinc, explica els motius pels quals s’ha acordat fer aquesta acció, sobretot per evitar situacions de col·lapses viaris.

Les mesures que apliquen aquest estiu són la solució?

El tema és molt complex perquè dins del Parc Natural de Cap de Creus hi ha activitats econòmiques i finques i cases habitades. Però hem tingut clar des d’un primer moment que no podia tornar a passar el que vam viure l’any passat. La pandèmia ens va fer veure la sobreexplotació a la qual estava exposat el parc en temporada alta. La gran afluència de gent que hi va haver aleshores ens va fer veure i preveure que necessitàvem intervenir. És pitjor no fer res.

Què va ser el primer que van fer?

Vam encarregar un projecte. La nostra intenció és que dins del parc natural hi hagi pàrquings ordenats per poder regular l’accessibilitat i per evitar que hi hagi col·lapses de cotxes mal aparcats a les carreteres i als camins.

Què definirà exactament aquest projecte?

Parlem de fer un gran pàrquing a l’inici de la carretera de Montjoi perquè la gent pugui accedir al parc des d’allà en busos elèctrics. També parlem de crear pàrquings a les cales. Aquest projecte, de tota manera, vindrà més endavant, perquè no es pot fer en quatre dies. Hem de pensar que la majoria dels terrenys dels quals parlem per encabir-hi els pàrquings són privats i cal estar en contacte amb els propietaris. Aquest estiu, però, ja tenim clar que la solució es troba a limitar l’accés als vehicles motoritzats de quatre rodes.

Què ens trobarem aquest estiu si volem anar a alguna de les cales del parc de Cap de Creus en territori rosinc?

El que hem fet ha estat l’únic que podem fer, perquè el projecte que s’està redactant és més ampli i va per a una mica més llarg. El que hem fet és limitar l’accés horari al parc. Posem una barrera a la carretera de Montjoi i allà es limita l’accés des de dos quarts d’onze del matí fins a dos quarts de cinc de la tarda com et deia als vehicles motoritzats de quatre rodes. Sí que poden passar motos, bicicletes i tothom que vagi a peu.

Quina alternativa donen, ara, a les persones que van en vehicles motoritzats de quatre rodes?

De moment, no hi ha alternativa. Hi ha el transport marítim o anar caminant pels camins de ronda. Estem impedint una sobresaturació de cotxes sobretot aquests dies i en aquest horari. Ho fem per una qüestió de seguretat. En certes hores del dia, amb la calor intensa, a vegades amb tramuntana, amb risc alt d’incendi, no estaríem preparats per arribar a tothom. Això ens amoïna molt.

L’estiu passat van acabar molt preocupats...

La sobreexplotació del parc va ser brutal. No havíem vist mai abans cues llarguíssimes a la carretera i a la cala de Motjoi, ni les cales Calitjà i Pelosa tan embussades. No es podia anar ni endavant ni endarrere. Era molt perillós. Imagina’t que hi ha un foc o una emergència sanitària. I és per això que, a l’octubre, ens vam posar mans a l’obra i vam dir que no podia repetir-se el que havia passat a l’estiu.