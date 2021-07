Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Vilafant (Alt Empordà), causat per un home que treballava amb una serra radial i que estava a una distància inferior a 500 metres de zona forestal. Aquest foc, proper al de Llançà, afecta una superfície aproximada de dues hectàrees, majoritàriament de terreny agrícola. Vuit dotacions terrestres i vuit mitjans aeris segueixen a Vilafant per rematar l'incendi un cop encerclat el perímetre gran. L'avís del foc s'ha rebut a les 15.40 hores a la falda del Puig d'en Corella (108 metres), a tocar de l'AP-7 i de la via del tren d'alta velocitat.

L'incendi ha estat causat per l'ús d'una serra radial. https://t.co/TY5CEOfTob pic.twitter.com/Tx54nkN2PC — Agents Rurals (@agentsruralscat) 17 de julio de 2021

Els ajuntaments de Vilafant i Figueres han decidit desallotjar les piscines municipals per si els Bombers necessiten captar aigua per descarregar sobre l'incendi. L'autopista AP-7 continua oberta en ambdós sentits. El foc es troba a escassos 20 quilòmetres d'on crema l'incendi forestal de Llançà. De fet, les dotacions que s'han desplaçat fins a Vilafant són algunes de les que estan intentant apagar l'incendi del Cap de Creus.