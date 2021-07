Els veïns de cinc urbanitzacions i els campistes de Port de la Vall podran tornar a casa a mitjanit, un cop els Bombers han aconseguit estabilitzar entre el 60 i el 70% de l'incendi del Cap de Creus. A banda de la de Beleser de Llançà (Alt Empordà), les altres urbanitzacions on els evacuats podran tornar es troben al Port de la Selva. Es manté, però, el confinament dels veïns de la Selva de Mar. El perímetre de l'incendi no ha crescut i continua essent d'unes 420 hectàrees. El cap d'intervenció del cos, Santi Lleonart, diu que ara els esforços es concentren al cap, on hi ha àrees "mal cremades" que poden provocar revifalles. Lleonart explica que encara consideren l'incendi actiu perquè les zones estabilitzades ho són "de manera precària".

Els Bombers encaren el tram final del dia essent "moderadament optimistes". Els efectius d'extinció desplaçats sobre terreny (entre 75 i 90 de terrestres des del matí i quinze d'aeris) han aconseguit que el perímetre no progressés i es cremés més superfície. "No però sense dificultats", ha puntualitzat Lleonart.

El cap d'intervenció subratlla que, malgrat no es vegi flama, l'incendi continua actiu, perquè genera "moltes represes". Sobretot, a la zona del cap. "Som moderadament optimistes, però encara molt cauts; encarem la nit amb una certa alegria, però molt atents, perquè no podem perdre de vista que en qualsevol moment hi hagi una represa", ha especificat Sant Lleonart.

A hores d'ara, els Bombers han aconseguit estabilitzar entre el 60 i el 70% de l'incendi. Això sí, aquesta estabilització és "molt precària", perquè dins la zona calcinada també hi ha moltes àrees mal cremades. Sigui com sigui, l'avenç de les tasques d'extinció sí que permetrà aixecar el gruix dels desallotjaments.

Serà a partir de la mitjanit, quan s'obrirà del tot al trànsit la carretera GI-612, entre El Port de la Selva i Llançà. Segons ha concretat Lleonart, podran tornar a casa els veïns de les urbanitzacions Santa Isabel, Beleser, Perabeua i de la zona de La Mora i Les Mores. També els del càmping Port de la Vall, la majoria dels quals han passat la nit al poliesportiu. A la pràctica, segons ha concretat el director territorial d'Interior, Albert Ballesta, són "la immensa majoria" dels desallotjats.

De totes maneres, els veïns de la Selva de Mar han de continuar confinats. I també es mantenen les restriccions i evacuacions a la Vall de la Santa Creu, Sant Pere de Rodes i Masferrer del Port de la Selva. "Aquí no s'hi permetrà l'accés", ha subratllat el cap d'intervenció dels Bombers.

Deixar passar la nit

Santi Lleonart ha concretat que caldrà deixar passar la nit per veure si la tramuntana es calma i baixa d'intensitat, i les humitats relatives són "favorables" als Bombers. "Esperem que la zona es refredi i permeti atacar punts calents", ha subratllat. "Però hem de deixar passar la matinada per veure si podem qualificar l'incendi d'estabilitzat i, en algunes parts, controlat", ha conclòs el cap d'intervenció dels Bombers.