Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat a les 20.00 hores d'aquest diumenge l'incendi que des de divendres crema entre Llançà, el Port de la Selva i la Selva de Mar, a l'Alt Empordà. Segons càlculs dels Agents Rurals, el foc ha afectat 415,61 hectàrees, de les quals 402,28 formen part del Parc Natural del Cap de Creus. Segons han informat els Bombers, s'aixequen les restriccions que encara es mantenien a les urbanitzacions de la vall de Santa Creu i Mas Ferrer, així com també el confinament i els accessos a Selva de Mar, i els veïns que continuaven desallotjats ja podran tornar a casa seva. En canvi, la carretera GI-6041 segueix tallada.

Amb la millora de les condicions de l'incendi, es redueix el dispositiu d'extinció, que mantindrà una quinzena de dotacions terrestres que continuaran revisant el perímetre per si hi ha represes o algun punt calent, especialment al flanc esquerre. El que més preocupava els Bombers, però, era el franc dret, cap a la Selva de Mar, i dos torrents mal cremats a la zona de la Vall de la Santa Creu, per si hi havia revifades.

Dos torrents mal cremats a la zona de la Vall de la Santa Creu i a la zona del descendent del flanc dret, cap a la Selva de Mar, preocupaven als Bombers de la Generalitat perquè una represa podia revifar aquestes zones. Durant el dia ha bufat tramuntana que s’ha reforçat al migdia, per la qual cosa ha estat molt important la feina dels efectius, resseguint el perímetre en aquestes hores més crítiques, per detectar i apagar represes i punts calents.

Amb la millora de les condicions de l’incendi ha estat possible aixecar les restriccions que encara es mantenien. En aquest sentit també es redueix el dispositiu d’extinció, que mantindrà una quinzena de dotacions terrestres que continuaran revisant el perímetre per si es detectés algun punt calent o represa, sobretot a la zona del cap-flanc esquerre de l’incendi.

Protecció Civil de la Generalitat ha passat el Pla especial per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) de fase d'Alerta a situació de Prealerta per l'evolució favorable de l'incendi que afecta els municipis de Llançà, El Port de la Selva i Selva de Mar a la comarca de l'Alt Empordà.

L’incendi hauria afectat, segons els Agents Rurals, 415,61 hectàrees, la pràctica totalitat de terreny forestal, de les quals 402,28 hectàrees de les quals són dins dels límits del Parc Natural del Cap de Creus.

Un agraïment a totes les persones que s’han vist afectades per l’incendi per la seva col·laboració i comprensió i a tothom que ha format part del dispositiu d’extinció: Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Policia Local, SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), Creu Roja, tècnics de l’Ajuntament de Llançà i del Port de la Selva i efectius del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La barraca, cremada

En Roger Jacques és un ciutadà francès que viu a la zona. Té una barraca al mig d'una de les cares de la muntanya que va quedar afectada per l'incendi. Aquest diumenge s'ha acostat a veure com havia quedat i explica que, malgrat que l'exterior estava completament cremat, a dins no ha hi havia res afectat. "Per sort tinc totes les meves coses bé, però a fora tot cremat", assenyala.

Jaques explica que fa 25 anys que va comprar la barraca i lamenta que aquesta és la tercera vegada que es crema aquesta zona del Cap de Creus. En aquest sentit, el veí desconfia que hagi estat una burilla i espera que la investigació resolgui qui ha estat el responsable. En Roger ha estat un dels veïns que ha pogut accedir a la seva propietat després que es reobrissin els accessos que havien quedat tallats.