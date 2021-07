El Ministeri de Transició Ecològica ha destinat 11 mitjans aeris amb una capacitat total de 44.100 litres per combatre l'incendi que crema des de divendres a l'Alt Empordà. Es tracta de tres avions amfibis de gran capacitat, quatre de mitjans, dos de càrrega a terra i dos helicòpters Kamov. En un comunicat, el govern espanyol ha explicat que aquests mitjans han actuat alternativament i coordinats amb els de la Generalitat i que han contribuït a ocupar al màxim l'espai aeri. És per això que "no es va considerar ni oportú ni necessari sol·licitar ajuda a la veïna França", malgrat que el Govern ho havia demanat. A canvi, l'Estat ha ofert "reiteradament" mobilitzar la Unitat Militar d'Emergències (UME).