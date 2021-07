Endesa ha invertit un total de 800.000 euros en la reforma i millora de la xarxa elèctrica a Cadaqués que ajudaran a evitar l’interrupció del servei elèctric en cas d’avaria. Els treballs han estat realitzats de manera coordinada amb l’Ajuntament de Cadaqués, suposen una millora en la qualitat i continuïtat del servei dels 4.230 client del municipi.

Les tasques realitzades han permès crear tres noves anelles elèctriques que permeten interconnectar els diferents centres de transformació i línies del municipi.

D’aquesta manera, en el cas que es produeixi una avaria s’aconsegueix reduir el temps de reposició del servei i també es poden realitzar tasques de manteniment i revisió sense necessitat d’interrompre el servei.

La companyia a estès gairebé 3 quilòmetres de nou cablejat subterrani per tal d’enllaçar línies elèctriques i centres de transformació ja existents amb l’objectiu de connectar-los. Dins el nucli urbà, aquestes noves línies s’han estès sota els carrers Lluís Tassis, Trilla, Santa Barbara i d’Es Colomer. Als afores del municipi, s’ha estès una línia paral·lela a la ja existent, però soterrada, al Camí de Ses Aigües. Per tant, en cas que la línia aèria patís alguna afectació, els clients quedarien alimentats a través d’aquesta nova línia soterrada. Amb les noves connexions, s’han creat tres del que tècnicament es coneix com a anelles elèctriques. Aquestes possibiliten donar servei per una via alternativa.

Anelles elèctriques

La creació d'aquestes anelles elèctriques ha fet necessària, també, la reforma d'un total de 10 centres de transformació, 5 dels quals, per la seva posició estratègica, s'han dotat de sistemes automàtics que permeten maniobrar les instal·lacions a distància.