Alguns veïns de la Selva de Mar (Alt Empordà) reconeixen que s'han saltat el confinament decretat pels Bombers durant l'incendi forestal de Llançà. I és que en aquesta petita població a tocar del Port de la Selva no hi ha comerços, fet que ha provocat que moltes persones optessin per anar al poble veí i després tornar per camins, malgrat que no estava permès.

"No ens podem quedar tancats del tot", diu l'Òscar Cervera que té un bar al centre del poble. Explica que es van quedar a la terrassa del seu local mirant l'incendi i que alguns veïns fugien perquè "tenien por". En Pep Llevaria diu que tot i que no se'ls deixava tornar un cop a Port de la Selva, ho feien a través de camins. "Si ets de per aquí t'ho coneixes", remarca.

L'Òscar explica que van veure arribar de cop les flames i que els veïns es van anar reunint a la plaça del davant de l'Ajuntament i a la terrassa del seu bar. Diu que des d'allà veien les flames i algunes persones que viuen a la part més propera a la muntanya van decidir marxar cap a El Port de la Selva perquè tenien por. "La veritat és que espantava, perquè veies que anava creixent i ja no vam dormir", relata.

En Pep Llevaria diu que tenia les flames "a cent metres" i que li va fer "molt de respecte". Tot i que els Bombers van decidir confinar la població, l'Òscar assenyala que a la Selva de Mar no hi ha comerços i que hi viu molta gent gran que necessita anar a comprar necessitats bàsiques. "No ens poden deixar tancats del tot", exclama.

De fet, tant l'Òscar com en Pep reconeixen que la majoria dels veïns anaven al Port de la Selva a comprar, però a la tornada, com que no els deixaven entrar, passaven per camins propers per poder tornar a casa. "Vam anar per un caminet que si te'l coneixes no tens problemes. T'haig de dir que el jovent hem estat poc confinats", diu en Pep.

Qui no va passar por és en Pere Cervera. Ell viu habitualment a la Vall de Santa Creu d'on se'l va desallotjar per l'incendi i ha passat la nit a la Selva de Mar. Diu que l'incendi no ha estat "ni de bon tros" com el que van patir fa 20 anys. "Aquella vegada sí que estàvem envoltats de foc. Aquest cop he anat a dormir igual que la resta de dies", conclou.