Els Bombers ja han donat per controlat el foc del cap de Creus

Els Bombers de la Generalitat van donar ahir al vespre per controlat l’incendi que des de divendres cremava entre Llançà, el Port de la Selva i la Selva de Mar, a l’Alt Empordà. Segons càlculs dels Agents Rurals, el foc ha afectat 415,61 hectàrees, de les quals 402,28 formen part del Parc Natural del Cap de Creus. Segons informaven els Bombers, s’aixecaven les restriccions que encara es mantenien a les urbanitzacions de la vall de Santa Creu i Mas Ferrer, així com també el confinament i els accessos a Selva de Mar, i els veïns que continuaven desallotjats ja podien tornar a casa seva. En canvi, la carretera GI-6041 continuava tallada.

Amb la millora de les condicions de l’incendi, també es va acordar reduir el dispositiu d’extinció, que mantindrà una quinzena de dotacions terrestres que continuaran revisant el perímetre per si hi ha represes o algun punt calent, especialment al flanc esquerre. El que més preocupava els Bombers, però, era el franc dret, cap a la Selva de Mar, i dos torrents mal cremats a la zona de la Vall de la Santa Creu, per si hi havia revifades.

Durant el dia d’ahir va bufar tramuntana que es va reforçar al migdia, per la qual cosa els efectius es van dedicar a resseguir el perímetre en aquelles hores més crítiques, per detectar i apagar represes i punts calents. Amb la millora de les condicions de l’incendi va ser possible aixecar les restriccions que es mantenien.

Protecció Civil de la Generalitat ha passat el Pla especial per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) de fase d’Alerta a situació de Prealerta per l’evolució favorable de l’incendi, en els treballs d’extinició del qual hi han participat efectius dels Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals, Agrupacions de Defensa Forestal, policies locals, Sistema d’Emergències Mèdiques, Creu Roja, tècnics dels Ajuntaments de Llançà i del Port de la Selva i del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Dedicat a tots ells, a la porta del parc de Bombers de Llançà hi va aparèixer ahir al matí una pancarta: «Gràcies per la vostra lluita». Era el reflex de les hores i hores que portaven els efectius d’extinció treballant en l’incendi que ha afectat part del Cap de Creus i que ahir al migdia ja es donava per estabilitzat, encara que els responsables de l’operatiu cridaven a no abaixar la guàrdia. Per això, durant tota la jornada es van mantenir sobre el terreny les 55 dotacions terrestres i els mitjans aeris, que es van concentrar en aquells «dos punts crítics» de l’incendi. Dues zones mal cremades que, si revifaven, podien estendre el foc per damunt de la carena i afectar encara més el parc natural. El primer va ser a la zona del cap de l’incendi, on hi ha dos torrents que pugen cap al monestir. El segon, va ser al focus secundari que es va generar. En concret, al seu flanc dret, que baixa en descendent cap a la Selva de Mar. «Vam treballar-hi molt dissabte amb línies d’aigua, però qualsevol part que hagi quedat latent i s’encengui faria remuntar les flames», explicava l’inspector Ferran Garcia.

Els Bombers van assegurar que les hores de la tarda serien clau per atacar aquests dos punts. La meteorologia preveia que hi hagués petites pujades de tramuntana –«que ens van molt malament», va admetre Garcia- tot i que avui al migdia el vent hauria d’amainar. Això va fer que es mantingués l’evacuació a la Vall de la Santa Creu (on sobretot hi ha masos). Sí que es va permetre als veïns de la Selva de Mar –fins llavors, confinats a casa- que es moguessin. «Hem decidit obrir la circulació per si es necessita anar al Port de la Selva; els veïns hi poden accedir, però recomanem a la gent que no hi vagi», va explicar Garcia. «En aquests moments, per la carretera no haurien de circular-hi camions de Bombers, però estem a veure-les venir», va precisar, en referència a possibles revifades. «La gent ja vindrà quan toqui», hi va afegir, demanant que no s’apropessin a la zona per veure el que havia cremat l’incendi. L’objectiu dels Bombers va ser que a la tarda-vespre d’ahir el foc es pogués donar per controlat si no hi havia sorpreses. «Pinta molt bé, però això en el nostre món no vol dir res», afegia Garcia. En aquest cas, sí que volia dir.