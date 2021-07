Els veïns de la Vall de Santa Creu es despertaven aquest dilluns al matí després de passar la primera nit a casa des de l'inici de l'incendi entre Llançà i Port de la Selva. La majoria ho feia mirant a l'horitzó, veient com la muntanya ha canviat el verd pel negre carbonitzat. Alguns veïns, com ara la Dènia, recordaven com va ser el desallotjament el divendres al migdia, on el fum impedia veure gran cosa.

Mentrestant, vuit dotacions dels Bombers segueixen treballant en l'incendi, que ja no té flama. Al llarg de la matinada han anat remullant el perímetre i des d'aquest migdia s'han començat a guardar les mànegues que encerclaven la zona afectada pel foc.

Tres dies després de l'inici de l'incendi forestal entre Llançà i Port de la Selva, el territori va recuperant la normalitat. Els Bombers encara no el donen per extingit, però tots els veïns que havien desallotjat han pogut tornar a les seves cases. Els veïns de la Vall de Santa Creu van fer-ho aquest diumenge a partir de dos quarts de deu de la nit.

Ho han fet alleugerits per veure que les flames no han afectat a cap casa, tot i que en alguns casos ha anat pels pèls. Una de les cases ha quedat pràcticament rodejada per les flames, però al final ha quedat intacta malgrat haver cremat fins a les baranes de fusta.

En Pere també ha vist les flames de prop. Casa seva s'ha quedat a pocs metres del perímetre afectat per l'incendi. "Afortunadament vam netejar el perímetre fa uns mesos", ha afirmat alleugerit. De tota manera, en Pere recorda que no és el primer incendi que viuen en aquesta zona. De fet n'hi va haver un el 1986 i un altre el 2012. Aquest últim el recorda com el pitjor.

La Dènia és una altra veïna de la Vall de Santa Creu que aquest diumenge a la nit va tornar a casa i ja ha dormit al seu llit habitual. Assegura que ara només queda confiar en la natura perquè rebroti i vigilar "que no torni a passar". De tota manera, la Dènia ha assegurat que en llevar-se i veure el paisatge s'ha mostrat esperançada perquè "dintre del que hi ha, encara queden zones verdes".

Des del seu balcó es pot veure tota la muntanya fins a Sant Pere de Rodes. Una imatge que fins fa tres dies era de postal i que ara ha quedat tenyida de negre. S'hi reconeix perfectament algunes de les antigues feixes on s'hi cultivaven vinyes. Ara tan sols s'hi pot veure terra carbonitzada.

La Dènia va marxar de casa seva el divendres al migdia, poc abans que la policia els desallotgés. Ho va fer perquè ja preveia que l'incendi aniria a més i no volia córrer riscos. Veia fum per tot arreu i va marxar a Port de la Selva, on té uns familiars que li van deixar lloc per passar-hi els dies fins que no pogués tornar a casa.

La Roser és la propietària del restaurant que hi ha a la Vall de Santa Creu. El divendres al migdia tenia tot el negoci ple de clients i recorda com va viure el moment en què la policia els va fer marxar a tots. "Alguns van pagar, d'altres van marxar sense fer-ho, tothom va sortir cames ajudeu-me". Ella i els treballadors es van quedar uns minuts més per intentar recollir una mica l'establiment. "Patia per la casa, perquè no es cremés", ha afirmat la Roser.

Aquest diumenge va tornar al migdia al restaurant, acompanyada pels Bombers, i va començar a netejar. "Hi havia les paelles que vam deixar a mitges i s'havia de posar tot a punt". Ara, però, tem que el foc li enfonsi el negoci. "L'incendi m'està arruïnant", ha confessat entre llàgrimes. La propietària del restaurant ha recordat que la pandèmia ha provocat moltes pèrdues al sector hosteler i ara, ha de veure com l'incendi s'emporta la temporada d'estiu.

De moment, ha afirmat que no obre perquè no té telèfon ni cobertura. L'incendi va afectar la línia de la fibra òptica i això impedeix tenir connexió a internet i telèfon fixe. "Ja em diràs tu com obrim sense telèfon", ha afegit.

A tot això, cal sumar-hi les pèrdues que ha patit aquests dies. El divendres pràcticament no va poder facturar res i dissabte i diumenge tampoc. Aquest dilluns al migdia encara no s'hi havia acostat ningú i té por que aquesta situació es repeteixi els propers dies.