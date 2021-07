Figueres ha acabat la reordenació de la zona esportiva i ha acabat els treballs de les tres pistes de pàdel noves, pendents d'acabar des de fa deu anys. El projecte ha suposat una inversió de 350.779 euros.

El projecte completa l'anella del complex esportiu municipal en aquesta zona: estadi Albert Gurt, els dos pavellons esportius, les dues piscines, les pistes de tenis, frontó i de bàsquet i el parc de la salut. També s'han recuperat espais com a zones verdes enjardinades.

Coincidint amb la finalització de les obres, del 26 de juliol a l'1 d'agost tindrà lloc un torneig de pàdel benèfic, els beneficis del qual aniran destinats al centre El Dofí, en el qual hi participen els diferents clubs de la ciutat (Club Tenis Empordà, Club Tenis Figueres i Pàdel Indor Figueres) tota la setmana, cada tarda es disputaran partits i al cap de setmana tindrà lloc la final.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "desencallar aquest projecte ens permet relligar tota la zona esportiva i continuar posant ordre a la ciutat, fomentant la pràctica de l'esport i posant-lo a l'abast de tothom".

Per la seva banda, el regidor d'Esports, César Barrenechea, ha afegit que "és un dia important per Figueres i per l'esport a la ciutat, perquè tenim un nou equipament esportiu perquè els figuerencs i les figuerenques en puguin fer ús".