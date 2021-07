L’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, va voler posar en valor ahir què suposa tenir franges de protecció. Va explicar que tot i que hi ha gent que no entén haver de pagar entre 15 i 40 euros, l’Ajuntament ha fet «una aposta» que s’ha demostrat efectiva. Perquè les franges han servit de «molta ajuda» als Bombers a l’hora d’atacar l’incendi, va dir. Com a exemple, va posar la zona de la Vall de la Santa Creu, on les franges perimetrals van permetre als Bombers atacar el foc i poder redistribuir efectius cap a altres zones.

El cap operatiu dels Bombers, Ferran Garcia, també va agrair la feinadels municipis i les urbanitzacions amb les franges de protecció. «Han fet un topall espectacular», explica. «Són una assegurança, perquè el foc de cop i volta se’ns amorrava a les cases, i les franges feien que patíssim poc».