La Guàrdia Urbana de Figueres ha realitzat aquesta cap de setmana controls al barri de l'Olivar Gran. Es tractava de controls de trànsit que tenien com a objectiu mirar la documentació dels conductors i dels seus vehicles.

Durant aquest tipus d'actuacions a vegades la policia hi troba d'altres irregularitats i en el cas de Figueres, van detenir un home perquè estava en recerca i tenia la detenció pendent.

A banda, la Guàrdia Urbana ha aixecat 15 denúncies, de les quals en destaquen 12 per conductors que circulaven amb la ITV caducada. Les altres tres, segons informa la policia, són denúncies per tenir els permisos de conduir caducats.

Per altra banda, durant els controls també van obrir diligències a dos conductors per un delicte contra la seguretat del trànsit, ja que no disposaven de permís de conduir.