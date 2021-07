Una tercera part de les vinyes de la DO Empordà té més de 30 anys d'antiguitat segons els primers resultats de l'estudi elaborat pel consell regulador. A més, els resultats també apunten que hi ha un 3% dels ceps que tenen més de cent anys. Les més velles de la DO van ser plantades a finals del segle XIX i produeixen raïms des de fa més de 120 anys. Es tracta de 28 parcel·les que ocupen 19 hectàrees que formen les vinyes més antigues de la DO. Els municipis amb una concentració més elevada de ceps antics són Garriguella, Rabós d'Empordà i Espolla. També hi ha altres municipis de la plana de l'Empordà i de l'Albera com ara Sant Climent Sescebes, Capmany, Masarac, Peralada o Vilamaniscle.

La majoria de vinyes velles formen part de parcel·les petites que tenen 0,87 hectàrees de mitjana. En aquests ceps s'hi cultiven les varietats autòctones i tradicionals de la zona. Sobretot en destaca la carinyena negra. De fet, un 90% de les vinyes que produeixen aquest raïm tenen més de 30 anys. El 60% d'elles es van plantar fa més de 60 anys i el 25% més de 80. En el cas de la carinyena blanca, les vinyes amb més de 30 anys representen un 86,7% del total. El 26,5% dels ceps d'aquesta varietat té més de 80 anys.

Per altra banda, la garnatxa és l'altra varietat emblemàtica de l'Empordà. Un 61,4% de les vinyes d'aquest tipus de raïm es van plantar fa més de 30 anys. L'informe s'ha basat en la inspecció de les 2.318 parcel·les registrades a la DO Empordà per determinar l'antiguitat i la distribució de varietats, a banda de la localització. Els cellers reserven els ceps més antics per produir les varietats de vins de més valor o més icònics. De fet, la DO recorda que les vinyes velles augmenten les possibilitats de fer vins de gran qualitat.