Diversos veïns del barri format pel Poblenou i els habitatges de Sant Josep de Figueres, han mantingut trobades aquestes darreres setmanes per a compartir la seva preocupació per aconseguir recuperar «el grau de bona convivència que teníem fins no fa pas gaire». La seva preocupació abasta diversos fronts, alguns dels quals són comuns amb altres barris de la ciutat, com ara els abocaments descontrolats, les fresses nocturnes, l’ocupació de la via pública o les bretolades.

El grup de veïns vol compartir un missatge positiu i té clar que «la convivència ha decaigut i cal recuperar-la, pel bé de tota la gent que vivim aquí». Alguns d’ells han transmès aquesta preocupació a l’Ajuntament i, fins i tot, s’han adreçat al Síndic de Greuges per a demanar la seva intervenció.

Per a aconseguir aquesta recuperació, creuen que la millor opció «passa per una bona campanya per fomentar el civisme que ajudi a compartir els valors de bon veïnatge entre tots» i per això voldrien que des de l’Ajuntament «es portés a terme alguna iniciativa que anés per aquest camí» més enllà de les intervencions policials que ha calgut fer en alguns establiments del barri.

L’Ajuntament no s’ha estat amb els braços plegats. «Som conscients de les problemàtiques del barri», explica el vicealcalde Pere Casellas. Les actuacions constants de la Guàrdia Urbana així ho demostren. En el darrer any s’han denunciat 35 fets penals, 56 administratius i 22 infraccions de trànsit. Les multes imposades per fets diversos han estat 518 i s’han fet inspeccions a set establiments, quatre dels quals són de restauració. Un d’ells ha estat denunciat fins a tres ocasions. Casellas anuncia «accions divulgatives» per a potenciar la convivència i el civisme.

La manca d’una associació veïnal formal que serveixi d’interlocutora s’ha afegit a altres processos que han modificat la idiosincràsia d’un barri que també ha patit els efectes de la crisi econòmica, amb el deteriorament d’habitatges que no han estat rehabilitats com caldria i projectes fallits com l’edifici fantasma del final del carrer Ponent, escenari d’espolis, incendis i bretolades reiterades.