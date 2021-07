Els Bombers es van haver de mobilitzar ahir a la nit per un incendi forestal causat per un llamp.

El foc es va iniciar cap a dos quarts de dotze en una zona boscosa de difícil accés i en una nit de tempesta.

Quan es va declarar el foc, plovia fort a la zona, però això no va fer que l'incendi s'aturés sinó al contrari, avançava.

Al pantà de Darnius, que no es troba a massa distància de viure, ahir a la nit van caure 12 litres de pluja.

Per aquest motiu, els Bombers hi van desplaçar set dotacions terrestres que finalment van poder accedir a la zona i van començar a tirar mànegues per extingir les flames.

Els efectius van poder controlar ràpidament l'incendi i el van poder per extingit poc després de la mitjanit. Les flames van cremar poc més de 300 m2 de vegetació.