Operació policial contra les falsificacions amb epicentre a la Jonquera.

La Guàrdia Civil i Vigilància Duanera escorcollen des d'aquest matí diversos locals, magatzems i domicilis del Pertús i dels Límits i també es fan entrades de la Bisbal i Torroella de Montgrí.

Amb dades d'aquest migdia i amb l'operació en marxa, la policia ja porta detingudes 10 persones i en té d'investigades set més.

Es tracta de la segona fase d'una operació -Funcopy. que va començar la tardor passada i que ja va deixar al descobert més de 14.000 falsificacions.

Aquesta operació ha començat cap a tres quarts d'onze del matí i està liderada per la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona. Té com a objectiu lluitar contra les falsificacions de productes que es venen de marques reconegudes en aquestes zones. També es persegueix el blanqueig de capitals per part dels agents de l'Agència Tributària.

Es preveu que l'operació es desenvolupi al llarg del dia i el jutge n'ha decretat el secret de sumari.

A lloc hi ha desplaçats no només agents de Vigilància Duanera i policia judicial de Guàrdia Civil Girona sinó també dels GRS(Grup de Reserva i Seguretat) de la Guàrdia Civil. Més d'un centenar de policies es troben treballant en aquest dispositiu.

S'acusa les persones que participen de les falsificacions de ser una organització criminal.