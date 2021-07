Dimarts a la tarda i dins dels actes de festa major, l’Ajuntament de Palafrugell va fer entrega dels Diplomes al Mèrit Ciutadà 2021 al restaurant Can Gelpí, la Joieria Ferrer i Tallers Serratosa. Aquesta distinció es concedeix des del 2013 a persones, entitats, agrupacions, institucions, empreses o comerços que mereixen la gratitud de Palafrugell per activitats destacades.

Aquests tres negocis es caracteritzen pel seu caràcter local. Per una banda, Can Gelpí rep el Diploma al Mèrit Ciutadà per la seva «gestió modèlica» i com a referent del sector turístic de la zona; la Joieria Ferrer el rep per ser referència en el sector any rere anys, des de 1865 i pel seu «caràcter familiar, arrelat al municipi i com a motor econòmic del centre comercial palafrugellenc», mentre que Tallers Serratosa ho fa per la seva capacitat d’«adaptació a les necessitats d’un mercat canviant com és el sector automobilístic».