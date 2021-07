L’Ajuntament de Palamós organitza aquest dissabte un taller participatiu per decidir quines propostes de millores per a equipaments, infraestructures i espais públics del municipi es posaran a votació, dins el procés dels Pressupostos Participats 2020-2021. El taller tindrà lloc a partir de les 9.30 h al primer pis de les Galeries Carme i té per objectiu treballar sobre les 16 propostes que han arribat a aquesta fase, després d’haver passat per un procés de validació en l’àmbit tècnic.