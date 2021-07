La Festa Major de Roses recupera aquest any les fires i el castell de focs. S'han programat una trentena d'activitats culturals, infantils, visites i festes tradicionals. No hi haurà barraques però s'han programat dos concerts, Doctor Prats i Xavier Sarrià, i el municipi acull el Festival Sons del Món.

Se seguiran els protocols per la Covid-19 i caldrà reserva prèvia.

Les tradicionals fires se situaran als terrenys de l’antic Càmping Bahía, a partir del dissabte 7 d’agost.

Les atraccions obriran a les sis de la tarda cada dia fins al diumenge 15 d’agost, i també estaran obertes els dies 20, 21 i 22 d’agost.

El Castell de Focs Artificials que cada any s’encarrega de simbolitzar el tancament de la Festa Major, reviurà de nou després de la seva anul·lació en l’edició de l’any passat a causa de la pandèmia. Tornarà amb l'espectacle de llum i colors.

L'Ajuntament ha destacat que la cultura i la divulgació centraran bona part dels actes de la festa major des de diferents vessants i disciplines.

Les arts plàstiques comptaran amb la inauguració de l’exposició de pintures de Juanjo Viñuela a la sala de Ca l’Anita. El patrimoni de Roses, cultural i natural, prendrà protagonisme de la mà de l’arqueòleg Lluís Palahí, que oferirà una visita guiada a la vila medieval de la Ciutadella, i dels geòlegs Elena Druguet i Jordi Carreras, que explicaran el jaciment geològic del Far. En l’apartat editorial, tindrà lloc la presentació dels llibres “Històries d’alcaldes”, de Joaquim Nadal i Joan Armangué, moderada per l’alcalde de Roses, Joan Plana, i que es durà a terme al jardí del Mas de les Figueres.

Davant la impossibilitat d’organitzar les barraques i concerts de Festa Major que s’ofereixen encada edició al Càmping Bahía a causa de la situació sanitària, el Departament de Cultura i Festes ha programat els dos concerts, Doctor Prats i Xavi Sarrià, destinats al públic jove.

En aquesta ocasió, es realitzaran a la Ciutadella de Roses amb seient i control d’aforament, per donar compliment a les mesures sanitàries establertes.

També a la Ciutadella, se succeiran al llarg de diferents nits de Festa Major els concerts d’Amaral i Aitana, en el marc del Festival Sons del Món.

Travessia Roses-l'Escala-Roses

Els esports tornen a tenir cabuda en la programació amb la Travessia Roses-L’Escala-Roses, que enguany celebra el seu desè aniversari, mentre que la ja històrica Travessia de Natació- III Memorial David Herruzo disputarà enguany la seva 84a edició.

Completaran la programació la Mostra de cultura popular i tradicional que la Colla Gegantera de Roses, el taller de danses tradicionals de Bàlldemar i la cobla Mini-Stress oferiran a la Ciutadella de Roses diumenge 15 d’agost; les audicions de sardanes i havaneres; els concerts de les orquestres Maravella i Saturno a la plaça Frederic Rahola; els espectacles familiars (titelles, escapes room,...), les visites al port pesquer, a les vinyes del Mas Marès, als búnquers de Falconera, ... i les activitats de natura i benestar que ofereix Turisme de Roses.