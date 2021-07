La Rambla de Figueres es va omplir ahir d’una vintena de parades per celebrar el «Mercat de Re(V)aixes», una proposta organitzada per Comerç Figueres Associació, i que vol dinamitzar la ciutat. De fet, no és casualitat que la fira tingui lloc un dijous, dia de mercat a la capital empordanesa.

Durant tot el matí, una afluència notable de gent va passejar per la Rambla sota un sol de justícia. «Sort de l’ombra dels plataners», comentava una dona a una de les botigueres. Els compradors, i curiosos, van poder trobar tota mena de productes de botigues figuerenques: des de roba, passant per formatges, embotits, sabates i joies A les deu de la nit, el mercat va passar l relleu a la «Figueres Shopping Night», un esdeveniment també promogut per Comerç Figueres Associació, i on, a part de poder gaudir de compres nocturnes, es va poder contemplar obres dalinianes projectades en edificis emblemàtics de la ciutat i gaudir de música en directe en diferents racons de Figueres.