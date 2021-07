El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Figueres inclou la reserva de terreny per al bypass ferroviari aprovat pel ministeri que preveu una única estació al nord de la ciutat, però també inclou la supressió de les vies del tren al centre de la ciutat si finalment no s'acaba duent a terme. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha remarcat que tant si s'acaba fent una sola estació com si se'n mantenen dues, l'objectiu de l'equip de govern és «relligar» la ciutat i acabar amb aquesta «cicatriu» al centre. El POUM, que s'ha d'aprovar inicialment el pròxim ple, perfila com serà el creixement i l'ordenació urbanística de Figueres fins al 2040 i «resol un dèficit» que s'arrossega per tenir vigent un pla que data del 1983.