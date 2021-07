Els restaurants dels col·lectius la Cuina del Vent i Girona Bons Fogons, un total de 25 establiments, van presentar ahir la campanya Tasta l’Oli de l’Empordà, una activitat que farà que del 23 al 31 de juliol es puguin tastar els olis dels trulls Empordàlia, Masetplana, Ylla i Serraferran als restaurants d’aquests dos col·lectius de cuina.

A l’acte hi van participar Jordi Camps, diputat de Promoció i desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona; Isabel Maria Cortada, alcaldessa de Palau-saverdera; Simon Casanovas, president de la DOP Oli de l’Empordà; Salvador Garcia-Arbós, periodista gastrònomic, i cuiners dels col·lectius de cuina La Cuina del Vent i Girona Bons Fogons.

L’acte es va fer davant una olivera mil·lenària de Palau-saverdera, que tots els presents van posar en valor, i van aprofitar per reclamar una acceleració en el desplegament de la llei de protecció de les oliveres monumentals, aprovada l’any passat, a partir de la qual s’elabora un catàleg dels exemplars mil·lenaris i centenaris, i es preveuen ajuts per a la seva conservació.

Cada any la denominació d’origen presenta la nova collita el mes de desembre a Figueres i Girona, però com que l’any passat no es va poder fer per les restriccions de la pandèmia, ara es vol ajudar els restaurants amb aquesta iniciativa. Tanmateix, el proper mes de desembre es tornarà a fer la presentació de la collita d’aquest any, que es comença a finals d’octubre i acaba a mitjans del mes de gener de 2022. També es farà una donació de cent litres d’oli al Banc dels Aliments, que s’entregaran en el transcurs de l’acte.

Els restaurants que participen al tast durant aquests quinze dies del col·lectiu Cuina del Vent són Empòrium, Amiel & Molins, Reina de Port-lligat, Voramar, Els Pescadors, Rom, Falconera, Duran Hotel & Restaurant, Castell de Peralada Restaurant, Norat, Can Jeroni, La Taverna del Barri Vell, Mas Falgarona, Sumac i El Corral de Sant Quirze. Els restaurants participants del col·lectiu de cuina Girona Bons Fogons són Àpats, Duc de l’obac, la Riera, Umai, Occi, Divinum, EGG, Massana, El Celler de Can Roca i Novara Hotels, que disposaran d’aquest oli a les seves taules.