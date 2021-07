«Sempre veniu a tocar-nos els collons, la música no la baixarem perquè no ens dona la gana» o «a casa meva faig el que vull». Són frases que han respost a la Guàrdia Urbana de Figueres veïns amb conductes incíviques, alguns reiteradament, quan se’ls ha requerit que deixessin de fer soroll o de molestar els veïns. Reben d’entrada una sanció lleu, segons l’ordenança de civisme i convivència. Des de Junts per Figueres han exposat que els casos són molts.

El tema és «escandalós», injust per a les persones que tenen altres actituds i reben la mateixa sanció. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que es compleix amb l’ordenança i que acabaran tenint una major sanció per reiteració.

El regidor Carles Arbolí va fer un repàs al govern de decrets on es fa referència als casos. Ja s’havia advertit el setembre de 2020 «que hi havia una sèrie de decrets vinculats a l’ordenança de civisme i convivència amb la qual s’aplicava la graduació mínima en casos en què hi havia reiteracions, desobediència, etc.».

I posa exemples d’un decret del juny que «es pot visualitzar de manera molt crua», diu Arbolí, quan un individu fa sorolls que molesten els veïns per una festa el 5 de març de 2021. «Els agents comproven que hi ha festa, música molt alta i 15 persones», diu el decret. Identifiquen el responsable, «conegut per altres fets similars».

Ells manifesten que és una festa d’aniversari i que no abaixaran el volum de la música. «Van ser increpats per les persones de la festa que no volien col·laborar, ‘sempre veniu a tocar els cullons, la música no l’abaixarem perquè no ens dona la gana’, entre d’altres», relata Arbolí. Es resol que és falta lleu i s’aplica la graduació mínima de sanció amb els criteris que marca l’ordenança.

El mateix individu, 15 dies després a la una de la matinada, al mateix domicili, rep queixes per sorolls per la música i cants amb volum excessiu. Els agents comproven que se sent des de fora, l’identifiquen, però fa cas omís «a causa de l’estat eufòric en el qual es troba». Es resol també per falta lleu i mínima sanció.

El 24 d’abril, per tercera vegada, el mateix individu, que ja és conegut, rep queixes a les 23.35 per sorolls per la música molt alta. «Van picar vàries vegades, però no van voler obrir als policies». Una vegada més es resol per falta lleu amb una sanció que acaba sent de 100 euros. «El mateix incívic que en un mes i mig comet la falta tres vegades», recorda el regidor de Junts.

I exposa més casos, el del 3 d’abril, d’un individu que molesta amb una festa i es nega a abaixar la veu perquè «a casa meva faig el que vull»:

El regidor es queixa de la situació i recorda que a l’ordenança en l’article 80.2 es determina que en la graduació mínima es poden tenir en compte supòsits com la transcendència dels fets o la intencionalitat de la persona infractora, que són clars en els casos anteriors. «És injust que tothom rebi la mateixa sanció», i «quin missatge estem traslladant a la ciutadania i a la mateixa Guàrdia Urbana», es pregunta Arbolí, que diu que ha posat exemples però això és «sistemàtic», «exemples flagrants», i demana aplicar les eines de les quals es disposen.

Seguint la normativa

El regidor de Seguretat, Pere Casellas, defensa que segueixen la normativa i que en casos de reiteració, quan les sancions són fermes, s’acaben incrementant. «I estem treballant per fer-les efectives el més ràpid millor», diu Casellas. El regidor diu que «s’han d’aplicar criteris de l’ordenança i no acabar fent el ridícul en un jutjat de Girona».