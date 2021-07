L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha començat les obres de la nova depuradora d’aigües residuals de Pau i Olivars de Pau amb una inversió de 2,7 milions d’euros i un equipament que ha de servir per aportar aigua i de qualitat als Aiguamolls de l’Empordà. Per al Parc Natural és important rebre aigua de qualitat per mantenir humits els estanys. Els treballs tenen un termini d’execució d’onze mesos.

La nova depuradora substituirà la que actualment està en servei, tindrà una capacitat de 170 m3/dia, amb un tractament biològic d’aeració prolongada amb cambra anòxica i òxica amb recirculació interna, a més de la instal·lació per al tractament de fangs.

La planta, que serà construïda per l’empresa Rubau Tarrés S.A.U, tindrà capacitat per assumir les necessitats de sanejament actuals i futures i garantirà el tractament de les aigües fins a l’eliminació de nutrients, aportant al medi una aigua de sortida de bona qualitat. També es duran a terme actuacions per integrar la planta amb el seu entorn.

Entre dos parcs naturals

La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Pau, Iolanda Meneses Pujol, ha destacat que «aquesta és una actuació molt demanada des de l’Ajuntament, tant per millorar la vida de la ciutadania com per la seva contribució mediambiental. Es tracta d’un municipi que està entre dos parcs naturals i es remarca l’aposta des del consistori en la reducció dels impactes de les activitats humanes».

La depuradora, que està inclosa en l’actual planificació hidrològica corresponent al període 2016-2021, suposarà una millora significativa en el tractament de les aigües residuals generades al municipi, que aportarà l’aigua degudament tractada al Riutort i contribuirà a la millora mediambiental dels Aiguamolls de l’Empordà.

Precisament el director de l’ACA, Lluís Ridao, ha remarcat «l’increment de sistemes de sanejament a Catalunya, amb 530 depuradores actives que garanteixen el sanejament del 97,1% de la població i la importància ambiental d’aquest projecte, en el qual l’aigua tractada es destinarà per a usos ambientals del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà».

Amb les obres també es preveu la instal·lació d’un parc de generació elèctrica solar fotovoltaica per a autoconsum connectada a la xarxa en baixa tensió interior de la planta, amb una potència total de 40,5 kW. Des de 2018, l’ACA potencia l’energia fotovoltaica, la producció de biogàs i diverses mesures per fer més eficients les depuradores.