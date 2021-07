Els membres de l'agrupació d'electors APL creada el 2015 s'han constituït com partit municipalista independent, Alternativa per Llançà (AxL).

Segons han comunicat públicament, "el nostre objectiu no canvia: volem treballar exclusivament per Llançà i liderar el canvi polític que necessita l’Ajuntament el 2023".

Els integrants es defineixen com "un grup independent, sense lligams polítics que ens marquin les directrius a seguir, no volem fer servir l'ajuntament com a trampolí polític en l'àmbit personal personal".

I per aquest motiu els regidors d'AxL "només podran exercir càrrecs públics en l'àmbit municipal de Llançà".

Paral·lelament, han informat que "continuarem formant part de la coalició independent i municipalista TOTS x L’EMPORDÀ, ja que és un bon espai d’intercanvi d’experiències entre candidatures empordaneses també independents totes elles i que respecta la llibertat total d’acció de cada grup que en forma part en el seu respectiu municipi".

Però consideren que a Llançà cal una "alternativa" a les "polítiques continuistes dels últims anys"."Que es dediqui realment només a Llançà i al benestar dels seus ciutadans, a solucionar els problemes reals i no a fer polítiques de cara a la foto i la notícia als diaris, mentre tots plegats patim un poble brut, deixat i amb moltes mancances en la vida quotidiana", diuen.

Des d'APL volen agrair "la feina que fem des de l'oposició a l'Ajuntament de Llançà" i esperen poder governar el 2023.

L'agrupació va obtenir un regidor a les passades eleccions, Claudio Grande, que està al consistori, a l'oposició.

El pacte entre el PSC i Junts els va permetre governar. Francesc Guisset (PSC) ha estat alcalde fins el mes passat que va passar el relleu a Núria Escarpanter (Junts).