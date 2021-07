Figueres acollirà dissabte al matí, de 9 a 1 del migdia, una marató de vacunació sense cita prèvia contra la covid-19. La vacunació s’adreça només a persones de 25 anys o més i que siguin usuaris de l’Equip d’Atenció Primària de Figueres. A més, els requisits seran que no hagin rebut cap dosi de la vacuna i no hagin passat la covid-19 en els darrers sis mesos.

Només caldrà presentar-se al lloc de vacunació i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu. Se’ls administrarà Pfizer. La marató de vacunació de Figueres s’emmarca en les diverses iniciatives que el Departament de Salut organitza arreu de Catalunya.

Propagació elevada

Precisament, la capital de l’Alt Empordà està vivint una situació complicada. Segons va avançar aquest diari, diumenge els municipis veïns de Figueres i Vilafant van destacar per ser les localitats on la pandèmia es propaga més ràpidament de Catalunya. En concret, la capital de l’Alt Empordà era la localitat a més velocitat de propagació (1,48), mentre que Vilafant se situava en tercera posició (1,41), segons recullen les dades del Departament de Salut.

Segons la darrera actualització, la taxa ha baixat però se situa en segon lloc, amb un total d’1,21. També manté el risc de rebrot per sobre de 1.000 i la incidència de casos ha augmentat notòriament la darrera setmana. Com a conseqüència, la Generalitat hi aplicarà el toc de queda nocturn a partir de divendres.