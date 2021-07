L’Ajuntament de l’Escala allargarà la millora del front marítim del nucli antic. L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització del passeig Lluís Albert. Tindrà dos sentits de circulació i estacionaments de rotació ràpida. Estarà permès el pas només a veïns i vehicles autoritzats al tram final, a partir del carrer de la casa Gran. El projecte està valorat en 1,6 milions d’euros i ha estat aprovat per unanimitat.

La urbanització suposarà crear un paviment a un sol nivell com a la resta de façana marítima. Es permetrà circular en els dos sentits als vehicles. Hi haurà càmeres de vigilància, com a la resta de carrers d’accés a la façana marítima.

Segons l’Ajuntament, doncs, des de l’avinguda Ave Maria i el carrer de la Casa Gran, «es tractarà d’una circulació regulada i controlada mitjançant càmeres». I a partir de la Casa Gran només es permetrà a veïns i vehicles autoritzats. La resta hauran de tornar pel mateix passet Lluís Albert.

Estacionament ràpid

Pel que fa a l’estacionament, l’Ajuntament ha informat que hi haurà una vintena de places d’aparcament de rotació ràpida. Es tracta places similars a les ubicades en altres punts de la població on es pot estacionar el cotxe 20 minuts per fer gestions ràpides.

Per tal d’afavorir al petit comerç, l’Ajuntament ha explicat que en aquesta zona es podria permetre un estacionament més llarg.

També hi haurà una zona de càrrega i descàrrega de vuitanta metres.

Els característics arbres tamarius que voregen el litoral en tot el passeig i que estan protegits dins el catàleg d’arbres i arbredes d’interès local, es mantenen i es preveu també que a la part del passeig que hi ha davant les façanes dels habitatges també es faci una línia d’arbres.

A més, es preveu l’ordenació de possibles terrasses per als establiments de restauració que hi ha en aquest tram.

Les obres d’urbanització inclouen la renovació i millora de les xarxes de serveis.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament, Josep Bofill, va remarcar que «s’ha dissenyat una actuació que és prou polivalent per tal que es puguin anar aplicant canvis en la gestió de l’espai sempre que es consideri necessari». A més, la voluntat dels treballs és afavorir l’activitat econòmica a la zona. En aquest punt hi ha alguns negocis d’articles diversos i de restauració.

Renovació façana litoral

La urbanització del passeig Lluís Albert permetrà millorar la imatge d’aquest tram de façana litoral que continua pel passeig Marítim, a partir de l’avinguda Ave Maria, fins a la zona de Riells. En el cas del passeig Lluís Albert tindrà la mateixa imatge que la Platja i el port de’n Perrís, els primers dos trams de façana marítima del casc antic que es van renovar i peatonalitzar.

La resta fins a Riells, el passeig Marítim, es va urbanitzar després que un temporal en destrossés una part el 2008.