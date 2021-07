Els sindicats de presons fa anys que treuen a la llum les agressions que pateixen els funcionaris dels centres penitenciaris. El CSIF i UGT darrerament han posat el focus en aquest aspecte, sobretot després de la mort d’un pres al Puig de les Basses durant un incendi que també va deixar quatre ferits.

Un foc que van provocar els mateixos interns del departament especial de règim tancat del centre figuerenc.

Ara la consellera de Justícia ha fet públiques dades sobre les agressions que han patit els funcionaris del Centre Penitenciari del Puig de les Basses i de la resta de Catalunya. A la presó de Figueres, en quatre anys hi ha hagut fins a 148 agressions. Aquí hi comptabilitzen tant les temptatives com les agressions, que poden ser de tipus físic o psíquic segons la classificació de Justícia. La majoria són agressions que s’han arribat a materialitzar (87) i la resta, intents (61).

La consellera Lourdes Ciuró, en la resposta a una pregunta de Vox al Parlament de Catalunya, també relata diferents aspectes del protocol en cas d’agressions a funcionaris i també aporta d’altres dades, com ara que al Puig de les Basses hi ha hagut entre els anys 2017 i 2020 fins a 40 baixes de funcionaris que són conseqüència d’agressions/contencions per part dels interns. L’any amb més baixes és el 2019, amb 15.

Quatre interns traslladats

Els reclusos, depenent del grau de l’agressió que han causat a un treballador de presons, poden acabar essent traslladats a un centre penitenciari. Això ha estat el que han patit fins a quatre presos de Figueres. Això es va produir l’any 2019. La resta d’anys això no s’ha repetit.

Segons explica la consellera, aquesta decisió es pren en base a la Circular 5/2004, sobre trasllat d’interns en situació d’urgència, que contempla que «els aldarulls greus i altres incidents protagonitzats pels interns i que posen en risc la seguretat de les persones i dels establiments poden ser causa de trasllat urgent de les persones internes implicades».

La decisió d’aquest canvi de presó queda en mans del centre directiu. Per aquesta situació hi han passat fins a 50 penats que compleixen condemna en centres penitenciaris de Catalunya entre els anys 2017 i 2020.

Les agressions més freqüents que pateixen els funcionaris són de caràcter físic i bona part d’elles queden en temptatives. Al Puig de les Basses, l’any amb més casos ha estat el 2019, amb 54. D’aquestes, n’hi ha 36 que van acabar amb agressió i les 18 restants en intents. De les que sí van culminar els presos, n’hi van haver vuit de greus i 28 de lleus. Cap d’elles va ser de caràcter psíquic. A l’altra banda de la balança hi ha el 2017, quan es van comptabilitzar només 15 agressions, de les quals 10 van acabar amb intents i la resta es van perpetrar. Sortosament, només una va ser greu i la resta (4), lleus.

Catalunya: 1.576 agressions

Les agressions a les presons catalanes superen la xifra de les 1.500 en quatre anys. Brians I és el que de mitjana acumula més incidents d’aquest tipus. D’altra banda, el període amb més casuística va ser l’any passat, amb un total de 446 agressions a funcionaris, de les quals 225 van quedar en una temptativa.

Un altre aspecte són els funcionaris de les presons catalanes que en el marc de procediments penals han estat perjudicats per actuacions dutes a terme per part de persones internes. En dos anys han estat 42. El 2019, 24 persones funcionàries van rebre 15 agressions físiques i 9 de verbals- i l’any passat, 18, 12 agressions físiques i 6 de verbals.