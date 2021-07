El Seprona i els Agents Rurals han enxampat tres caçadors furtius a Vilajuïga. El 10 de juliol, la patrulla del Seprona de Figueres que estava fent vigilància va descobrir, a través dels binoculars, tres homes que s’amagaven entre la vegetació. Mentre la Guàrdia Civil en seguia els moviments, van veure una patrulla dels Agents Rurals que també s’acostava als furtius per identificar-los.

Els tres homes, però, van intentar fugir amb un cotxe. I va ser aleshores quan els agents del Seprona van tallar el camí per evitar que marxessin.

En inspeccionar el vehicle, a dins van trobar-hi disset ocells fringíl·lids -set caderneres, cinc passerells i cinc verdums. Els furtius els havien posat en gàbies després de caçar-los amb una xarxa abatible i una altra de japonesa. Per això, el Seprona va denunciar els tres homes per un delicte contra la flora i la fauna per caçar aus protegides de manera furtiva amb arts prohibides.. Els Agents Rurals, per la seva banda, han tramitat les denúncies administratives que feia tres anys que seguia aquest grup.