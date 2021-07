L'Ajuntament de Figueres ha reparat una esquerda i ha sanejat les dues boles grans del Teatre Municipal El Jardí per millorar-ne la seguretat i l'estat de l'equipament. Els treballs també evitaran la filtració d'aigua.

Amb un braç telescòpic de 26 metres, s’han tret les 16 figures de la part superior de la coberta del Teatre Municipal el Jardí per fer-les de nou ja que amb el temps s’havien malmès i s’havia originat alguna esquerda que amb el pas del temps podria ser perillosa.

També s’han sanejat les dues boles grans amb aigua a pressió, reajuntant de nou el morter entre el trencadís de rajoles.

A més, s’ha reajuntat de la part inferior entre la bola i la terrassa i es fa un acabat amb una impermeabilizació a tota la superfície de la bola. Amb aquesta intervenció s’eviten les filtracions d’aigua i elements que acaben afectant el sostre del Teatre.

Per últim, també es fa una neteja amb aigua a pressió de la terrassa lateral i la terrassa principal de la teulada i es posa massilla i capes de pintura per evitar també les filtracions d’aigua i elements per la part de la terrassa.